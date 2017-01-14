Гол Дракслера принёс «ПСЖ» победу над «Ренном»

«ПСЖ» на выезде обыграл «Ренн» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» и закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 39-й минуте забил полузащитник Юлиан Дракслер, который перебрался в Париж этой зимой из немецкого «Вольфсбурга». 23-летний футболист отличился в своём дебютном матче в Лиге 1, ранее он забивал в Кубке Франции.
«ПСЖ» набрал 42 очка и занимает третье место в таблице чемпионата, «Ренн» (28 баллов) идёт седьмым.