Радченко: Варди в «Спартак» не поедет

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал слухи о возможном переходе защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако и форварде «Лестер Сити» Джейми Варди в московский клуб.
«Не стал бы серьёзно рассуждать на эту тему. Подобных новостей постоянно ходит немало, чаще всего они оказываются обыкновенными утками. Порой выплывают совсем невероятные имена.
Варди! Этот слух меня просто поразил. Варди в «Спартак» не поедет! Да не то что в «Спартак», а вообще в Россию»,- цитирует Радченко RT на русском.