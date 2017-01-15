Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть «МЮ» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии гостевого матча 21-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который состоится 15 января, выделил важность встречи.
«Когда я только приехал сюда, то много слышал о значимости этого противостояния, потому что разговаривал со многими людьми. Это очень большой матч, но мои игроки осознают всю ответственность. Наступает момент, когда ты понимаешь, что многое изменилось с момента предыдущей встречи, но мы — «Ливерпуль», так что давайте покажем классный футбол.
Каждый, кто хочет увидеть настоящую битву, будет смотреть этот матч. Это особая игра», — цитирует Клоппа BBC.