Детский тренер Головина: Саша — самородок, его Господь поцеловал

Александр Плясунов, детский тренер полузащитника ЦСКА Александра Головина, рассказал о трудолюбии 20-летнего футболиста, благодаря которому он стал игроком московского клуба.
«Саша 1996 года рождения, а попал на тренировки 1993-го. И тут я поразился. Старшим не уступал. Очень трудолюбивый. Умел двигаться, отдавать передачи, бить по воротам, отличался координацией и нестандартным мышлением, здорово работал обеими ногами, предпочтение отдавая правой. Я пробовал его и в защите, и в атаке, он универсал, какими были раньше игроки киевского «Динамо». Самородок! Господь его поцеловал. Маленького Головина не нужно было воспитывать.
В 2012 году с «Металлургом» он отлично сыграл на первенстве в Красноярске, его пригласили в сборную Сибири на турнир в Крымск. Там-то его и заприметили селекционеры ЦСКА. Мне позвонил папа с тем же вопросом: «Что делать-то, Сергеич? Получили приглашение от нескольких клубов, включая ЦСКА». Я ему говорю, мол, давай к «армейцам», всё получится. В итоге его приняли там как родного, а в 2013 году Головин уже играл за юношескую сборную России.
Он не зазнался. Мы тут организовали турнир по мини-футболу на призы от Александра Головина. Он сразу позвонил: «Александр Сергеич, всем, чем нужно, помогу, призы для Калтана будут без вопросов». Как дальше у него со «звездняком» пойдёт, не знаю. Жаль, общаюсь я с Сашей не так часто. Тут сам виноват немного. Я не дружу с Интернетом, «скайпами» и прочими штуками. А Сашка не любитель разговаривать по телефону», — сказал Плясунов в интервью «Советскому спорту».