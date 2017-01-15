Ван Бастен: всем понравится новый формат чемпионата мира

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен поддержал решение увеличить число участников чемпионата мира. С 2026 года в мундиале будут принимать участие 48 команд.
«Это отличное решение. Чемпионат мира действительно должен быть мировым турниром. Все континенты будут привлечены к участию в первенстве, но всё равно это будет турнир лучших команд мира. Мне кажется, что новый формат всем понравится», — цитирует ван Бастена Voetbal International.
Согласно новому формату чемпионата мира 48 команд будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5 и один участник от Океании.