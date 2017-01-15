В Китае приняли решение ужесточить лимит на легионеров

В Китае ужесточили лимит на легионеров в высшем дивизионе чемпионата страны, сообщает интернет-издание Wild East Football. В заявку на матч клубы Суперлиги смогут включать пять иностранных игроков, но сыграть в одном матче смогут максимум трое легионеров. Также клубы будут должны выпускать в стартовом составе китайского игрока в возрасте до 23 лет. Источник, ссылаясь на китайские СМИ, утверждает, что лимит на легионеров был ужесточён по указу правительства. Новые правила ещё не утверждены официально, но местная федерация футбола уже уведомила все клубы об этом.
В прошлом сезоне клубам китайской Суперлиги было разрешено включать в заявку пять легионеров, один из которых должен был представлять одну из азиатских стран, на поле одновременно могли выходить четверо иностранных футболистов, включая одного футболиста из любой страны Азии.