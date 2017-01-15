Игроки «Зенита» сыграли в регби на берегу Персидского залива

Игроки «Зенита» на сборе в Дубае во время тренировочного занятия сыграли в регби на берегу Персидского залива. Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу разделил игроков на команды и руководил их действиями. Артём Дзюба, Доменико Кришито, Олег Шатов, Эрнани и другие игроки отметились результативными действиями — заносом мяча в зачётную зону соперника.
Также футболисты «Зенита» провели беговые упражнения и сыграли в футбольный теннис через высокую сетку, сообщается на официальном сайте команды.
Посмотреть видео регбийного матча между игроками «Зенита» можно здесь.