«Валенсия» одержала первую победу в Примере c октября

В матче 18-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своём поле обыграла со счётом 2:1 «Эспаньол», сумев прервать затянувшуюся серию без побед.
На 17-й минуте Мартин Монтойя вывел хозяев поля вперёд, а на 73-й минуте Сантьяго Лоренсо сделал счёт 2:0. За пять минут до конца основного времени матча Давид Лопес отыграл один мяч.
«Валенсия» сумела прервать серию из восьми матчей без побед в чемпионате Испании. В последний раз до сегодняшнего дня «летучие мыши» побеждали в Примере 16 октября.
В Таблице первенства «Валенсия» (16 очков) располагается на 17-й строчке, а «Эспаньол» (23 очка) занимает 11-е место.