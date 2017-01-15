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Дубль Ляказетта не спас «Лион» от поражения «Кану»

15 января 2017, воскресенье. 21:22. Футбол
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

По ходу первого тайма «Кан» вёл 2:0, однако гости ещё до перерыва сравняли счёт. Хозяева оформили победу лишь благодаря голу во второй половине встречи. В составе «Кана» дубль на свой счёт записал Иван Сантини, а ещё один гол в собственные ворота забил игрок соперника. У «Лиона» дважды отличился Александр Ляказетт.

«Лион» (34 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (21 очко) находится на 15-й строчке.
Франция - Лига 1. 20-й тур
15 января 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Кан
Кан
3 : 2
Лион
Лион
1:0 – Корне – 8 (автогол), 2:0 – Сантини – 29 (пен), 2:1 – Ляказетт – 35 (пен), 2:2 – Ляказетт – 45, 3:2 – Сантини – 61
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лион ФК Кан Александр Ляказетт
Новости. Футбол
15 января 2017, воскресенье
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