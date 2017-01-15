Дубль Ляказетта не спас «Лион» от поражения «Кану»

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Кан» принимал на своём поле «Лион». Встреча проходила на стадионе «Мишель д'Орнано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
По ходу первого тайма «Кан» вёл 2:0, однако гости ещё до перерыва сравняли счёт. Хозяева оформили победу лишь благодаря голу во второй половине встречи. В составе «Кана» дубль на свой счёт записал Иван Сантини, а ещё один гол в собственные ворота забил игрок соперника. У «Лиона» дважды отличился Александр Ляказетт.
«Лион» (34 очка) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Кан» (21 очко) находится на 15-й строчке.