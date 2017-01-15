Райт: хэштег, эмодзи, причёска — вряд ли Погба занимался бы этим при Фергюсоне

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт раскритиковал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба за игру в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1). Погба сыграл рукой в своей штрафной и мерсисайдцы открыли счёт с пенальти.
«Я считаю, эта шумиха сбивает Погба с толку. На этой неделе он был в заголовках газет с хэштегом, стрижкой, эмодзи. Я не думаю, что подобное происходило бы при сэре Алексе Фергюсоне. Думаю, эта шумиха как-то связана с контрактом Погба.
Что касается самой игры, мне кажется, „Ливерпуль“ должен радоваться ничейному исходу», — цитирует Райта BBC.