Безушков: помню, что во мне течёт российская кровь, но играть хочу за Германию

19-летний полузащитник «Айнтрахта» Макс Безушков, имеющий российские корни, признался, что хочет играть за сборную Германии.
«Я родился в Германии, но помню, какая во мне течёт кровь. Сейчас играю за сборную Германии своего возраста. И в дальнейшем хотел бы выступать за бундестим.
Буду ли рассматривать предложение от сборной России? Сейчас такой вопрос в любом случае не стоит. Считаю, мне рано задумываться о таких вещах. Я просто играю в футбол. В том числе за юношескую сборную Германии. Пока могу лишь сказать, что у меня 40 игр за сборные Германии. Так что вопрос футбольного гражданства не обсуждался.
В Новосибирске живут родители папы. Переписываюсь с ними постоянно, по телефону общаемся. В последний раз к ним ездил 10 лет назад, когда я только начинал играть в футбол. К сожалению, потом было не так много времени. Ведь в Германии играл за сборные начиная с U15. Теперь, конечно, мечтаю о бундестим. Но в то же время желание навестить родных в России по-прежнему есть!» — цитирует Безушкова «Спорт-экспресс».