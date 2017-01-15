Марадона подтвердил, что может стать сотрудником «Наполи»

Известный аргентинский футболист Диего Марадона, который выступал за «Наполи» в качестве футболиста в 1984-1991 годах, подтвердил информацию о том, что может вернуться в итальянский клуб в новой должности.
«Моя любовь к «Наполи» остаётся такой же крепкой, как и 30 лет назад. В Неаполе живут дети, которые никогда меня не видели на футбольном поле, но плачут каждый раз, когда хотят сфотографироваться со мной. Это очень трогает меня. Любовь жителей города ко мне можно сравнить с любовью между отцом и сыном. Чувствую радость каждый раз, когда возвращаюсь в город. Мы провели переговоры по некоторым вопросам с руководством клуба. Я бы хотел работать в «Наполи», — цитирует Марадону Sky Sport Italia.