Гол Мане помог сборной Сенегала обыграть Тунис в Кубке африканских наций

Закончился матч 1-го тура группы B Кубка африканских наций — 2017 между сборными Туниса и Сенегала. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франсвиль» в Габоне — победу одержали сенегальские футболисты со счётом 2:0.
Счёт в матче на 10-й минуте встречи открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, который реализовал пенальти. Спустя 20 минут точный удар защитника Кары Мбоджи удвоил преимущество сборной Сенегала, которое сохранилось до финального свистка.
В другом матче группы B ранее сборная Алжира сыграла вничью с командой Зимбабве (2:2). В матчах 2-го тура группы B Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.