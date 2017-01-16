«Севилья» прервала серию «Реала» из 40 матчей без поражений

«Севилья» победила «Реал» в матче 18-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:1. «Реал» прервал серию из 40 встреч без поражений.
В середине второго тайма Даниэль Карвахаль подкараулил неточную передачу, после чего ворвался в штрафную, обыграв двоих соперников, а затем выскочивший из ворот голкипер в прыжке сбил защитника «Реала». Криштиану Роналду с пенальти развёл мяч и вратаря по разным углам.
На 85-й минуте Серхио Рамос, пытаясь выбить мяч головой, переправил его в ближний верхний угол своих ворот после подачи со штрафного. В концовке Стеван Йоветич дошел до штрафной «Реала» и отправил мяч в дальний угол.
«Реал» (40 очков) занимает первое место в Примере. «Севилья» (39) идёт второй, сыграв на один матч больше.