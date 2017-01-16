Сампаоли: «Севилья» доминировала над «Реалом»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли считает, что его команда одержала закономерную победу над мадридским «Реалом» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании. Аандалусский клуб до 85-й минуты проигрывал со счётом 0:1, но затем сумел забить два гола и завоевать три очка.
«Севилья» доминировала над «Реалом», заработавшим пенальти на контратаке. Но мои футболисты продолжали настаивать на своей игре с большим рвением и желанием. А игроки, вышедшие на замену, придали нашей игре новую динамику и осложнили задачу обороне «Реала». «Севилья» должна продолжать играть так же. Нам следует понимать, что каждая игра будет для нас трудной», — цитирует Сампаоли Marca.