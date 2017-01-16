Гётце: неужели меня не могут воспринимать таким, какой я есть?

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце не может понять критику в свой адрес со стороны некоторых болельщиков и СМИ. Футболиста сборной Германии, в частности, нередко критиковали за игру и подход к делу.
«Я хочу освободиться от клише игрока, которому было 19 лет. В моём случае также происходил процесс становления зрелым человеком. И я не всегда могу забивать голы, играя с первых минут или выходя на замену. И неужели меня не могут воспринимать таким, какой я есть? Один человек является экстравертом, а другой – интровертом. Люди двигаются вперёд разными путями», — приводит слова Гётце Kicker.