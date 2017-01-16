Капитан «Урала» Фидлер взял урок игры на саксофоне у 9-летней болельщицы

Девочка не только увлекается музыкой, но и болеет за футбольную команду «Урал», на матчи которой ходит со своей семьёй. Научить играть футболиста на саксофоне – новогоднее желание Саши, она написала письмо футбольному Деду Морозу. Её учеником стал Артём Фидлер.
«Раньше у меня была гитара, но я её так и не освоил. Все мои музыкальные навыки заканчиваются на колыбельной для дочки. Саксофон мне показался романтичным инструментом, понравилось слушать и играть. Вообще я, конечно, удивился, что девочка загадала такое желание, сейчас дети всё больше просят что-то материальное. Мне было очень приятно, поэтому я с удовольствием согласился», — рассказал Фидлер.
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