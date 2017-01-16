Гилявоги: наставник «Вольфсбурга» Исмаэль похож на Симеоне

Полузащитник «Вольфсбурга» Исмаэль Гилявоги поделился мнением о главном тренере команды Валерьене Исмаэле. Последнего Гилявоги сравнил с рулевым мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.
«Наставник «Вольфсбурга» Исмаэль похож на Симеоне. Работа под руководством Исмаэля была такой же сложной, как то, что я делал у Симеоне. Если я смогу прогрессировать в «Вольфсбурге», то буду счастлив. Всякий замечает, что интенсивные тренировки являются необходимостью», — приводит слова Гилявоги Kicker.
Гилявоги выступал в «Атлетико» с 2013 по 2016 год.