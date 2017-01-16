11 футболистов «Спартака» прошли медосмотр

Часть футболистов московского «Спартака» 16 января прошли медицинское обследование. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
У врачей побывали Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Сальваторе Боккети, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Зуев, Лоренцо Мельгарехо, Фернандо, Маурисио и Роман Зобнин.
Первый сбор «Спартак» проведёт с 18 января по 1 февраля в ОАЭ. На первом сборе в Объединённых Арабских Эмиратах у московского «Спартака» запланирован один контрольный матч. 31 января спарринг-партнёром команды Массимо Карреры станет 11-кратный чемпион Дании «Копенгаген».