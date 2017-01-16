Конте: предложения из Китая не являются угрозой для АПЛ и «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что финансовые возможности китайских клубов не являются угрозой для английской Премьер-лиги и его команды.
«Деньги — это не всё. Когда вы играете в большой команде, как «Челси», нужно быть довольным. Премьер-лига конкурентоспособна. Эта лига может привлечь каждого игрока, потому что она занимает первое место в мире.
По этой причине я повторяю, что предложения из Китая не являются угрозой для нашего чемпионата. Деньги — это ещё не всё.
Оскар играл у нас, но принял предложение из Китая. Для наших футболистов это может стать угрозой. Но я думаю, что «Челси» — великий клуб и большая честь играть здесь. По этой причине я не вижу угрозы для моих игроков», — цитирует Конте Sky Sports.