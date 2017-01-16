Куртуа: не думаю, что отсутствие Косты как-то повлияет на игроков «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заявил, что ситуация с форвардом Диего Костой не повлияла на атмосферу внутри лондонской команды.
«В «Челси» все сейчас очень счастливы. Приятно, когда идёшь на первом месте с 7-очковым отрывом. Настроение в команде отличное, все на протяжении недели усердно тренируются.
Коста? Диего с нами не тренировался со вторника, но тренер знает, как решить эту проблему. Мы хорошо тренировались и знали, что должны делать. Не думаю, что отсутствие Косты как-то повлияет на нас», — цитирует Куртуа Goal.
Ранее английские СМИ сообщили, что главный тренер «Челси» Антонио Конте поссорился с Костой из-за споров вокруг его травмы. Также появилась информация, что испанский форвард три дня не тренировался после выгодного предложения от одного из китайских клубов.