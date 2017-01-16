Луческу: молодым игрокам «Зенита» есть чему поучиться у Данни

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после разгрома китайского клуба «Чанчунь Ятай» в контрольном матче оценил игру полузащитника Данни, вернувшегося на поле спустя восемь месяцев. Встреча проходила в Дубае и завершилась со счётом 5:2 в пользу питерцев.
«Было видно большое желание после большого периода, когда он не играл. У него есть чему поучиться молодым игрокам — то, как он вышел на поле, и то, какое поведение у него было за те 20 минут, которые он сыграл. Уверен, что для нас он будет очень важным футболистом. Главное, чтобы он был здоров и быстрее привёл себя в порядок», — цитирует Луческу сайт «Зенита».