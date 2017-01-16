Дзюба пошутил, что принял решение продолжить карьеру в Китае

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после победы над китайской командой «Чанчунь Ятай» (5:2) в товарищеском матче пошутил, что решил продолжить карьеру в Китае. В зимнее трансферное окно из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешёл полузащитник Аксель Витсель.
«Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать», — написал Дзюба в «Инстаграме».
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