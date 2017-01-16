Гаджибеков: Денисов — настоящий мужик, молчать может любой, а он не боится

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков, на прошлой неделе подписавший контракт с «Крыльями Советов», поддержал полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова, ранее игравшего за махачкалинцев.
«Самое простое сказать: Денисов — негодяй, вечно устраивает бунты в клубах! Но я к Игорю хорошо отношусь. Он настоящий мужик, человек, который отдаёт всё ради победы. И если в команде что-то не так, если он чувствует несправедливость, то говорит об этом. Не молчит, не боится, идёт до конца.
Мне нравятся такие люди. Молчать может любой. А вот сказать, когда надо — мало кто. Не нужно делать из Денисова скандалиста. Летом 2013-го в «Анжи» некоторые считали так же, как Денисов. Разделяли его мнение. Просто они молчали. А он нет», — сказал Гаджибеков.
Полная версия эксклюзивного интервью с Гаджибековым выйдет на «Чемпионате» во вторник утром.