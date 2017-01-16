Сборная Санкт-Петербурга сыграет с Россией U18 в полуфинале мемориала Гранаткина

Сборная Санкт-Петербурга в серии пенальти победила команду Словакии в четвертьфинале международного турнира памяти Валентина Гранаткина (юношеского турнира для игроков не старше 18 лет).
Основное время встречи завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти точнее были петербуржцы – 3:2. В другом четвертьфинале сборная Казахстана победила команду Словении – 2:0.
В полуфинале турнира команда Санкт-Петербурга 18 января встретится со сборной России U18. Во втором полуфинале сыграют команды Греции и Казахстана.