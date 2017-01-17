Тодт: в лице Пападопулоса «Гамбург» получил настоящего бойца

Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт выразил удовлетворение тем, что клуб сумел взять на правах аренды защитника леверкузенского «Байера» Кириакоса Пападопулоса до конца сезона. В ганзейском клубе уверены, что футболист будет полезен команде.
«В лице Пападопулоса «Гамбург» получил настоящего бойца. В оборонительных действиях Пападопулос отличается разносторонностью», — приводит слова Тодта Bild.
Сам Пападопулос отметил, что очень хочет помочь «Гамбургу» сохранить прописку в элите немецкого футбола.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Гамбург» набрал 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.