Аньелли: этот сезон может и должен принести «Ювентусу» большие успехи

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли призвал футболистов команды не падать духом после поражения от «Фиорентины» в 20-м туре чемпионата Италии. Играя на выезде, «старая синьора» потерпела поражение со счётом 1:2.
«Для прогресса команда должна продолжать побеждать и совершенствовать свои игровые качества. Это нужно, чтобы мы добились наших новых целей. Да, поражение от «Фиорентины» досадно, однако мы должны сохранять концентрацию на наших задачах. Этот сезон может и должен принести нам большие успехи», — приводит слова Аньелли La Gazzetta dello Sport.
На сегодня «Ювентус» с 45 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Рому» на 1 очко, однако у бьянконери игра в запасе.