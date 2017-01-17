Смолов: от Ибрагимовича нереальная энергетика прёт, вообще нормальный чувак

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поделился впечатлениями о форварде «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче, с которым он познакомился в прошлом году.
«От него живьём нереальная энергетика прёт. Нельзя не обратить внимание на него. По общению вообще нормальный чувак. Уже после того как сфоткались, ехали в лифте с ним и Женей Селезнёвым. А у нас в команде играет ещё один швед — Гранквист.
Сказали Ибре, что вот, играем в команде с его земляком. Он стал спрашивать, когда у нас сборы, как что, как команда, как Гранквист. Это как раз было за пару дней до того, как объявили о его переходе в “МЮ”», — рассказал Смолов.