Тео Эрнандес в шаге от перехода в «Баварию» — Marca

«Бавария» близка к завершению трансфера 26-летнего левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, покупкой Эрнандеса мюнхенский клуб хочет обезопасить себя на случай, если нынешний левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис покинет команду.

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Напомним, в нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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