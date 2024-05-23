В «Крыльях Советов» сообщили о выкупе Чирковича сербским клубом «Бачка Топола»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об итогах аренды нападающего самарцев Александара Чирковича в сербской команде «Бачка Топола». Он сообщил, что сербский клуб воспользовался правом выкупа футболиста.

«Чиркович не будет возвращён. У его клуба было право выкупа – он выкупил», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, 22-летний Александар Чиркович пополнил состав «Крыльев Советов» в августе 2022 года, перейдя из сербского клуба «Вождовац». Всего в составе самарской команды футболист провёл 20 матчей, в которых забил три гола.

Летом 2023 года Чирковича арендовал сербский клуб «Бачка Топола». В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах сербской команды ровно 40 матчей, в которых забил 15 голов, в том числе один – в Лиге Европы, и оформил три голевые передачи.