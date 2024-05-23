Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Крыльях Советов» сообщили о выкупе Чирковича сербским клубом «Бачка Топола»

В «Крыльях Советов» сообщили о выкупе Чирковича сербским клубом «Бачка Топола»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об итогах аренды нападающего самарцев Александара Чирковича в сербской команде «Бачка Топола». Он сообщил, что сербский клуб воспользовался правом выкупа футболиста.

«Чиркович не будет возвращён. У его клуба было право выкупа – он выкупил», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, 22-летний Александар Чиркович пополнил состав «Крыльев Советов» в августе 2022 года, перейдя из сербского клуба «Вождовац». Всего в составе самарской команды футболист провёл 20 матчей, в которых забил три гола.

Летом 2023 года Чирковича арендовал сербский клуб «Бачка Топола». В нынешнем сезоне игрок провёл во всех турнирах сербской команды ровно 40 матчей, в которых забил 15 голов, в том числе один – в Лиге Европы, и оформил три голевые передачи.

Материалы по теме
Осинькин ответил на вопрос об отсутствии у «Крыльев Советов» турнирной мотивации
Материалы по теме
Главный вечер в Петербурге — на «Газпром Арене». Почему нужно идти на «Зенит» — «Ростов»
Главный вечер в Петербурге — на «Газпром Арене». Почему нужно идти на «Зенит» — «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android