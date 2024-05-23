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«Поначалу будет тяжело». Кафанов высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

«Поначалу будет тяжело». Кафанов высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»
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Тренер сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о потенциальном переходе вратаря «Краснодара» и российской национальной команды Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В большой европейский клуб первым точно никого не позовут. В целом к переходу, если он состоится и информация о переходе правдива, отношусь хорошо. Единственное, чего опасаюсь, — чтобы не было ситуации, которая сложилась у Андрея Лунёва при переходе в «Байер», где, даже в тех случаях, когда Градецки ошибался, всё равно играть продолжал он.

Надеюсь, шанс Матвею дадут, и самое главное — чтобы у него было право на ошибку. Безусловно, будет поначалу тяжело, первым номером пока быть не готов, уровень там выше. Но за счёт тренировочного процесса Матвей, нет сомнений, прибавит», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» и «Пари Сен-Жермен» приближаются к согласованию трансфера Матвея Сафонова за € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». В общей сложности Сафонов провёл на поле 2565 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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