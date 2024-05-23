Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Дамак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин ответил на вопрос об отсутствии у «Крыльев Советов» турнирной мотивации

Осинькин ответил на вопрос об отсутствии у «Крыльев Советов» турнирной мотивации
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил причину трёхматчевой серии поражений самарской команды в заключительных играх сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. По его мнению, это не связано с отсутствием у футболистов «Крыльев Советов» турнирной мотивации.

«Может быть, у кого-то и создалось впечатление, что мы играем спустя рукава, но я считаю, что им нужно посмотреть наши матчи и чётко сформулировать свою позицию. Так говорить – неправильно. У нас не задался второй тайм в матче с «Ахматом», но в остальных играх мы бились и старались, поэтому неправильно говорить, что мы играли плохо.

Что касается мотивации команды, в клубе есть премиальные за попадание в первую шестёрку, восьмёрку, девятку. Каждое место, которое мы можем занять, отразится на наших премиальных. Такое есть в большинстве клубов и делается для того, чтобы не было неинтересных футболистам матчей. Мы должны понимать, что каждое место – наше имя. Где-то в каком-то матче у нас не получается – такое бывает. Но то, что мы играем вполсилы и немотивированно, вы не могли увидеть», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, «Крылья Советов» после 29 туров чемпионата России заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Фернандо Костанца: «Крылья Советов» недобрали очков весной, чтобы бороться за тройку
Материалы по теме
Главный вечер в Петербурге — на «Газпром Арене». Почему нужно идти на «Зенит» — «Ростов»
Главный вечер в Петербурге — на «Газпром Арене». Почему нужно идти на «Зенит» — «Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android