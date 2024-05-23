Осинькин ответил на вопрос об отсутствии у «Крыльев Советов» турнирной мотивации

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил причину трёхматчевой серии поражений самарской команды в заключительных играх сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. По его мнению, это не связано с отсутствием у футболистов «Крыльев Советов» турнирной мотивации.

«Может быть, у кого-то и создалось впечатление, что мы играем спустя рукава, но я считаю, что им нужно посмотреть наши матчи и чётко сформулировать свою позицию. Так говорить – неправильно. У нас не задался второй тайм в матче с «Ахматом», но в остальных играх мы бились и старались, поэтому неправильно говорить, что мы играли плохо.

Что касается мотивации команды, в клубе есть премиальные за попадание в первую шестёрку, восьмёрку, девятку. Каждое место, которое мы можем занять, отразится на наших премиальных. Такое есть в большинстве клубов и делается для того, чтобы не было неинтересных футболистам матчей. Мы должны понимать, что каждое место – наше имя. Где-то в каком-то матче у нас не получается – такое бывает. Но то, что мы играем вполсилы и немотивированно, вы не могли увидеть», — сказал Осинькин в эфире телеканала «Самара-24».

Напомним, «Крылья Советов» после 29 туров чемпионата России заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.