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Кварацхелия поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы

Кварацхелия поздравил Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы
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Крайний нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия поздравил российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с победой в Лиге Европы.

«Поздравляю, мой брат», — написал Кварацхелия в комментариях под публикацией Миранчука в социальной сети.

В решающем матче турнира итальянский клуб разгромил «Байер» с счётом 3:0. Миранчук попал в заявку команды, но в финале на поле не появился. В завершившемся сезоне Лиги Европы полузащитник провёл 10 матчей, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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