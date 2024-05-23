Геннадий Орлов: сейчас чемпионство — это лотерея, никто из претендентов его не достоин

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, кто из претендентов на победу в нынешнем сезоне РПЛ более достоин её с точки зрения качества своей игры.

«Да никто не достоин быть чемпионом, ни у одного нет чемпионской игры, это как лотерея сейчас. Ну правда, нет лидера по игре. «Сочи» играет с «Краснодаром»: «Сочи» стоит на вылет, а «Краснодар» в матче против них просто спасается еле-еле. Да и «Динамо» тоже два раза «отскочило». И если кто-то говорит, что у нас российский футбол прогрессирует, то я абсолютно думаю, что он регрессирует. И вижу это, понимаете, своим опытным взглядом. Ну а сейчас пусть победит сильнейший. И останется в истории чемпионом сезона 2023/2024», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» встретится с «Краснодаром». В свою очередь, сине-бело-голубые сыграют с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги является «Зенит».

Звёздные «ветераны» Евро-2024: