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«Челси» интересуется защитником «Барселоны» Араухо — Mundo Deportivo

«Челси» интересуется защитником «Барселоны» Араухо — Mundo Deportivo
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25-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо может перейти в «Челси», сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, лондонский клуб уже контактировал с футболистом и сделал ему предложение. Считается, что Араухо сможет заменить 39-летнего Тьяго Силву, покидающего «Челси» этим летом и уже подписавшего двухлетний контракт с бразильским клубом «Флуминенсе».

Напомним, действующее трудовое соглашение 25-летнего Араухо с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость уругвайского защитника составляет € 70 млн.

По итогам 38 матчей сезона английской Премьер-лиги на счету лондонского клуба 63 очка. Лондонцы финишировали на шестом месте и будут играть либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций, в зависимости от результата финала Кубка Англии между «Ман Сити» и «Ман Юнайтед».

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