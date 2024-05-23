Стала известна причина, по которой «Атлетико» хочет избавиться от Мемфиса Депая

Нападающий «Атлетико» Мемфис Депай покинет мадридскую команду в предстоящее межсезонье из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне. Об этом сообщает журналист испанского радио Cadena SER Педро Фуллана.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

По данным источника, главного тренера «матрасников» взбесила неготовность нидерландского форварда к заключительным матчам текущего сезона испанской Примеры. Отмечается, что Депай после прохождения курса реабилитации от травмы изъявлял готовность играть с дортмундской «Боруссией» в матчах полуфинала Лиги чемпионов. Однако затем футболист вдруг продлил срок своего восстановления от повреждения, решив, таким образом, поберечь свои силы для игры на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов вместо того, чтобы помочь «Атлетико» в решении турнирных задач в испанском чемпионате.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что нидерландец летом покинет мадридский «Атлетико».

30-летний Мемфис Депай перешёл в «Атлетико» в январе 2023 года. Контракт 30-летнего нападающего с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне Мемфис Депай провёл в составе «матрасников» 31 матч, сумел забить девять голов, а также отдал две голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.