Игуаин: Месси или Роналду? Я играл с этими монстрами и прогрессировал как игрок

Бывший футболист мадридского «Реала» Гонсало Игуаин, защищающий ныне цвета туринского «Ювентуса», провёл параллель между форвардом «сливочных» Криштиану Роналду и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Нападающий сборной Аргентины считает, что сравнивать этих игроков не стоит, в связи с чем вспомнил таких голкиперов, как Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон.
«Месси или Роналду? С таким же успехом можно было бы задать вопрос о Касильясе и Буффоне. Но на самом деле это не сложный вопрос и ответить на него легко. Я играл вместе с этими двумя монстрами, учился у них и прогрессировал как игрок. Когда ты играешь рядом с лучшими, то и сам совершенствуешься», — приводит слова Игуаина Marca.