«Ростов» договорился с Девичем о подписании контракта

«Ростов» договорился о подписании контракта с нападающим Марко Девичем, ранее выступавшим за «Рубин». Соглашение 33-летнего форварда будет рассчитано до конца сезона.
Кроме того, полузащитник ростовского клуба Кристиан Нобоа продолжает вести переговоры с «Зенитом». Ранее в СМИ сообщалось, что сине-бело-голубые предложили эквадорцу соглашение на два с половиной года.
«Нобоа продолжает переговоры с „Зенитом“. Другие варианты пока не рассматриваются — либо „Зенит“, либо „Ростов“. От этого во многом будет зависеть будущее Саида Эззатоллахи. Игрок хочет иметь больше игровой практики, и клуб это понимает, но если уйдёт Нобоа, то иранец должен остаться», — цитирует ТАСС свой источник.