Шавло: «Спартак» — команда без слабых мест

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением касательно приобретений красно-белых. Москвичей в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Самедов и нападающий Луис Адриано.
«Спартак» хорошо поработал на трансферном рынке. Приобретены качественные игроки. Самедов – действующий игрок сборной России. Возраст его не смущает. Виден настрой Александра, вернувшегося в команду, которая его воспитала. Луис Адриано забил один гол в прошлом календарном году? В Италии вообще сложно забивать, в России в этом плане легче. К тому же Каррера уверен, что подготовит Луиса Адриано к возобновлению чемпионата. В целом можно сказать, что после зимних приобретений «Спартак» — команда без слабых мест», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.