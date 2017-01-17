Кьеллини: Погба — это Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о ценных игровых качествах своего бывшего партнёра по команде Поля Погба, который сейчас выступает за «Манчестер Юнайтед». Итальянец сравнил французского футболиста с лучшими спортсменами мира — баскетболистом Леброном Джеймсом и спринтером Усэйном Болтом.
«В прошлом году в центре поля у нас был такой игрок, как Погба. Он – Леброн Джеймс и Усэйн Болт в футболе. В прошлом сезоне присутствие Поля позволяло команде играть в определённом стиле, теперь, когда он ушёл, нам пришлось перестраиваться. Аллегри ищет решение наших проблем, мы не идиоты и не клоуны», — цитирует Кьеллини Goal.