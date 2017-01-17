Защитник Сальваторе Боккетти продлил контракт со «Спартаком». Об этом итальянский футболист сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Я очень рад сообщить, что продлил свой контракт со „Спартаком“, — написал Боккетти.
Срок предыдущего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивался летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ Боккетти провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют «Галатасарай» и несколько клубов Серии А.
Если фото не открывается с мобильного устройства, его можно изучить тут.