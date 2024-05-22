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Бонгонда: планирую быть в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет, что мне пора уйти

Бонгонда: планирую быть в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет, что мне пора уйти
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Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда ответил на вопрос, планирует ли остаться в команде на следующий сезон.

«Планирую ли я остаться в «Спартаке»? Я уже говорил, что я планирую быть в «Спартаке» до тех пор, пока клуб не скажет мне: «Ты можешь идти», — приводит слова Бонгонда «Матч ТВ».

Напомним, Бонгонда родился в Бельгии, но представляет национальную команду ДР Конго. Он начинал свою карьеру в клубах Бельгии, затем выступал за «Сельту», «Трабзонспор» и «Генк». С 2022 года играл в составе «Кадиса», которому помог сохранить место в элитном дивизионе Испании. 28-летний футболист стал игроком «Спартака» летом 2023 года. В сезоне-2023/2024 он провёл за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил воcемь голов и сделал две результативные передачи.

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