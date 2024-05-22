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Агент Барбоза: в Европе не так много талантливых игроков на позицию Сперцяна

Агент Барбоза: в Европе не так много талантливых игроков на позицию Сперцяна
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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Естественно, в Европе есть клубы, которые располагают большим количеством информации о Сперцяне. Без сомнения. Пока никто не знает, имеет ли этот интерес шанс материализоваться в сделку. Но скоро как раз начинается период трансферов — всё увидим.

Эдуард — талантливый игрок. Кстати, в Европе не так много таких футболистов на его позицию. Поэтому всё вполне возможно. Единственная проблема трансфера Сперцяна в европейский клуб — это вопрос денег и его личного контракта. Больше никаких проблем», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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