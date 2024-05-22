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Защитник «Ростова» Вахания: по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство

Защитник «Ростова» Вахания: по весенней части сезона «Динамо» заслужило чемпионство
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Футболист «Ростова» Илья Вахания поделился мнением, заслужило ли московское «Динамо» стать чемпионом России в сезоне-2023/2024.

«Заслужило ли «Динамо» чемпионство? По весенней части, мне кажется, да. Они больше всего очков набрали и сократили отрыв», – приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отстающий от бело-голубых на три очка. В матче заключительного, 30-го тура РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 мск.

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