Голкипер ЦСКА Тороп выписан из больницы после травмы головы

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп выписан из больницы после операции в связи с травмой головы, полученной в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). Он был заменён на 36-й минуте встречи.

«Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — написано в заявлении ЦСКА.

Отмечается, что его встретили болельщики.

«Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!» — сообщила пресс-служба.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.