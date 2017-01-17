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«Суонси» купил у «Тоттенхэма» Тома Кэрролла
17 января 2017, вторник. 19:41.
Футбол
Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур»
Том Кэрролл
перешёл в «Суонси Сити» на постоянной основе. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера 24-летнего футболиста, информирует пресс-служба «лебедей».
Кэрролл играл за «Суонси» на правах аренды по ходу сезона-2014/15. В нынешнем розыгрыше АПЛ он принял участие в игре 2-го тура с «Кристал Пэлас», выйдя на замену в концовке.
Изучить фото можно
тут
.
Источник:
Официальный сайт «Суонси Сити»
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Теги
Суонси Сити
Тоттенхэм Хотспур
Том Кэрролл
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