Головин: однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую я уже не смогу

Полузащитник ЦСКА Александр Головин подвёл итоги 2016 года и рассказал о своих отношениях с экс-игроком «Спартака» и ЦСКА Романом Широковым.
«Год для меня исключительно хороший. Но самое главное, что удалось пробиться в основу ЦСКА, и теперь я играю по 90 минут и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Да, на Евро сыграли плохо, но опыт я получил огромный — в 20 лет не каждому удаётся принять участие в турнире подобного масштаба.
Очень хочу играть в ЦСКА на ведущих ролях, как тот же Алан Дзагоев, или провести всю карьеру в клубе, как наш капитан, если буду оставаться полезным и нужным команде.
У нас с Широковым очень хорошие отношения. Когда он перешёл к нам, я ещё в основе ни в одном из матчей не вышел. Играть я начал только на сборах, и там я всегда делал упражнения с ним в паре. А место в основе… Это решение тренера, но и я бы не сказал, что Рома был в плохой форме. Просто такой выбор сделал Леонид Викторович. Но Широков мне помогал и в клубе, и в сборной подбадривал, говорил, чтобы ничего не боялся. По поводу «Спартака» — это его решение. Я не вижу в этом ничего страшного, но я, однажды надев футболку ЦСКА, надеть спартаковскую уже не смогу», — цитирует Головина еженедельник «Футбол».