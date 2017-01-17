Бюттнер: первый год в «Динамо» был хорошим, но потом внезапно пропал президент

Защитник Александер Бюттнер рассказал о своих проблемах в московском «Динамо». Нидерландский футболист перешёл в столичный клуб из «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, а в январе этого года расторг контракт с бело-голубыми и подписал соглашение с «Витессом».
«Мой первый год в „Динамо“ был хорошим, но потом внезапно пропал президент, и клуб стал валиться вниз. Все дорогие футболисты вынуждены были уехать, и я тоже. Для меня это просто заняло больше времени.
Конечно, мотивация пропала. Но, к счастью, у меня был дорогой контракт. Не оставалось ничего иного, кроме как расторгнуть его», — цитирует Бюттнера AD.