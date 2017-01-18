Кучук: Украина после России — не шаг назад, работать здесь почётно

Футбольный тренер Леонид Кучук, на прошлой неделе возглавивший украинскую команду «Сталь», дал интервью, в котором его спросили, не считает ли он такое продолжение тренерской карьеры шагом назад после работы в «Кубани» и «Локомотиве».
«Нет, я так не считаю. Украина – это страна, в которой очень любят футбол, что очень важно. Украина всегда прогрессивно двигалась в футболе. Здесь много своих футболистов. Не каждый тренер может работать в этой стране, вне зависимости от национальности – будь то украинец, француз, англичанин или белорус, как я. Поэтому считаю, что работать здесь почётно», — цитирует Кучука Sport.ua.
Кучука также попросили назвать главную причину ухода из «Локомотива». «Благодарен судьбе, за то что попал в «Локомотив», — ответил 57-летний специалист. — Это топ-команда, где были игроки высокого уровня. Мне удалось многое сделать в этой команде. Но то, что там происходило, иногда выходило за рамки, считаю, даже неприличия, поэтому не буду комментировать это, а просто пожелаю удачи команде и скажу, что благодарен, что работал с игроками «Локомотива». Иногда мне удаётся там с кем-то поговорить, встретиться. Но это иногда. В принципе, осталось только приятное ощущение от работы с этой командой и с этими игроками. Это не связано с футболом».