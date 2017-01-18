Румменигге не думает, что из-за слов Хёнесса ухудшатся отношения с «Боруссией» Д

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге уверен, что у клуба сохранятся добрые отношения с дортмундской «Боруссией». Румменигге сказал это в контексте выступления бывшего спортивного директора мюнхенцев Маттиаса Заммера, который раскритиковал президента «Баварии» Ули Хёнесса из-за его слов в адрес дортмундцев.
«Наши отношения с «Боруссией», как и прежде, гармоничны. И я не думаю, что слова Хёнесса спровоцируют дисгармонию между клубами. Я знаю Ули уже 42 года. И если мне надо будет с ним что-то обсудить, то я сделаю это в беседе с ним, а не публично», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.
Ранее Хёнесс сказал, что в «Боруссии» сильно ошиблись, обещая в нынешнем сезоне сместить «Баварию» с пьедестала. Ватцке отметил, что в «Боруссии» никто ничего подобного не говорил.